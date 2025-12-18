SOS-Kinderdorf: Internationaler Dachverband kürzt Personal um 30 Prozent

Bei SOS-Kinderdorf ist nach der Enthüllung einer Reihe von Skandalen seit Wochen Krisenstimmung angesagt. Betroffen ist vor allem der österreichische Länderverein. Im Gründerland sind dabei die einstigen Lichtgestalten - Gründer Hermann Gmeiner und sein Nachfolger an der Spitze der Organisation Helmut Kutin - vom Sockel gefallen. Ersterer soll sich an Buben vergangen haben, Zweiterer - über Jahrzehnte Präsident von SOS-Kinderdorf Österreich und dem Dachverband SOS-Kinderdorf international - Missbrauch vertuscht bzw. sogar ermöglicht haben und Täter gedeckt haben.

Mehr oder weniger unabhängig von diesen Erschütterungen hat sich aber beim Dachverband mit Sitz in Österreich ein weiteres großes Beben angebahnt. Länder- und Spendervereine sollen SOS-Kinderdorf international finanziell reichlich Wasser abgegraben haben, wie der KURIER bereits berichtet hat. Jeder dritte von 449 Mitarbeitern wird gekündigt Dass Budget und damit Personal gekürzt werden muss, war klar. Wie SOS-Kinderdorf international am Donnerstag auf Anfrage bestätigt, müsse die globale Belegschaft - derzeit 449 Mitarbeiter in etlichen Ländern der Welt - um rund 30 Prozent gekürzt werden.