Machtkampf im SOS-Kinderdorf

Keiner Hilfsorganisation wird laut APA-OGM-Vertrauensindex weniger vertraut und geglaubt als SOS-Kinderdorf. Die Missbrauchsfälle der vergangenen Jahrzehnte werden erst peu à peu publik - und dabei ein "Muster erkennbar" wie Raffaela Lindorfer und Christian Willim kraft ihrer Recherchen wissen.

Wozu die Millionen an Spendengeldern verwendet wurden, was Panama damit zu tun hat und was von der neuen SOS-Kinderdorf-Spitze erwartet werden kann oder muss, das erzählen die KURIER-Journalisten am 88. Tresen der Milchbar.

