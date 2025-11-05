SOS-Kinderdorfgründer Hermann Gmeiner macht ihn zu seinem Nachfolger. 26 Jahre lang steht Helmut Kutin den SOS-Kinderdörfern vor, macht sich einen Namen, reist um die Welt, gründet neue Kinderdörfer - und, wie jüngst bekannt wurde, ermöglicht einem mutmaßlich pädophilen Großspender Zugang zu Kindern.

Wer war der Südtiroler, der als Halbwaise selbst in den 1950er Jahren in einem Kinderdorf aufwächst, der als "Vater" galt und nun als Vertuscher gilt? Darüber spricht am 80. Tresen der Milchbar Axel N. Halbhuber, der ein Buch über Kutin geschrieben hat, mit Raffaela Lindorfer und Johanna Hager.

Abonnieren Sie unseren Podcast auf Apple Podcasts oder Spotify und hinterlassen Sie uns gerne eine Bewertung, wie Ihnen die Milchbar gefällt und empfehlen Sie uns weiter. Mehr Podcasts gibt es auch unter kurier.at/podcasts.