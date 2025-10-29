1949: Hermann Gmeiner gründet das erste SOS-Kinderdorf in Imst. Über 130 sollen in den kommenden Jahrzehnten folgen. September 2025: Die Falter-Journalisten Jürgen Klatzer und Matthias Winterer decken Missbrauchsfälle im SOS-Kinderdorf Moosburg in Kärnten auf. Seither wird über die Umbenennung von Denkmälern und Straßennamen diskutiert, wird ein ganzes System infrage gestellt. Was wissen wir über den SOS-Kinderdorf-Skandal, welche Folgen hat das für Betroffene, die Einrichtung und die Politik - darüber sprechen am 79. Tresen der Milchbar Raffaela Lindorfer, Michael Hammerl und Johanna Hager.

