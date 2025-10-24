Dachorganisation suspendiert SOS-Kinderdorf Österreich

Der Dachverband reagiere damit auf die schwerwiegenden Missbrauchsvorwürfe gegen Hermann Gmeiner , Gründer der weltweiten Föderation der SOS-Kinderdörfer. Demnach seien viele Fragen im Zusammenhang mit den Missbrauchsvorwürfen und dem Umgang damit offen, die Dachorganisation fordere "vollständige Aufklärung" durch SOS-Kinderdorf Österreich, heißt es.

Die Föderation der SOS-Kinderdörfer hat am Donnerstag "per Entscheid des internationalen Aufsichtsrats mit sofortiger Wirkung" beschlossen, den Länderverein SOS-Kinderdorf Österreich zu suspendieren. Das vermeldet "SOS-Kinderdörfer weltweit" Freitagnachmittag.

Woran sich SOS-Kinderdörfer weltweit besonders stößt: Das die Vorwürfe gegen Gmeiner zwar im Rahmen des Opferschutzverfahrens von 2013 bis 2023 bekannt, aber erst jetzt kommuniziert werden. "Im Licht weiterer Missbrauchsfälle an österreichischen Standorten, die in den letzten Wochen an die Öffentlichkeit gekommen und ebenfalls erst jetzt vom Länderverein bekanntgemacht wurden, bleiben viele Fragen offen."

Die Wahrheit dürfe nie verschwiegen werden, heißt es in einem Statement der Dachorganisation: "Wenn Rechenschaftspflicht, Verantwortung und Transparenz nicht ernst genommen werden, sind die Auswirkungen verheerend. Keine Person – unabhängig von Position, Verdienst oder Geschichte – steht über dem Gesetz. Wo das Vertrauen der Kinder und unserer Gemeinschaft missbraucht wird, müssen wir rigoros handeln." Man verpflichte sich zu umfassender Aufarbeitung der Vergangenheit, die Suspendierung des Ländervereins SOS-Kinderdorf Österreich sei auch für die Organisation eine große Bewährungsprobe.