Aufsichtsrat von SOS-Kinderdorf: "Stehen einer Veränderung nicht im Weg“

Carolin Porcham ist seit heute, Montag, neue Geschäftsführerin bei SOS-Kinderdorf. Sie ist die dritte neben Annemarie Schlack und Nora Deinhammer . Nach einem Ausschreibungsprozess, der im Juni 2025 startete, übernimmt Porcham nun die Agenden von Christian Moser , der seit Oktober freigestellt war.

Zudem waren am Wochenende Stimmen um Ex-Aufsichtsratsmitglied Willibald Cernko laut geworden, die eine Neuaufstellung des Aufsichtsrates forderten.

Daraufhin ging das Gremium in die Offensive und verkündete, dass eine Mitgliederversammlung einberufen und neu gewählt werde. „Wir stehen einer Veränderung nicht im Wege“, heißt es gegenüber dem KURIER. Betont wird, dass man an einer vollen Aufklärung interessiert sei – deshalb habe man ja die Reformkommission um Irmgard Griss eingesetzt.