Aufsichtsrat von SOS-Kinderdorf: "Stehen einer Veränderung nicht im Weg“
Carolin Porcham ist seit heute, Montag, neue Geschäftsführerin bei SOS-Kinderdorf. Sie ist die dritte neben Annemarie Schlack und Nora Deinhammer. Nach einem Ausschreibungsprozess, der im Juni 2025 startete, übernimmt Porcham nun die Agenden von Christian Moser, der seit Oktober freigestellt war.
Zudem waren am Wochenende Stimmen um Ex-Aufsichtsratsmitglied Willibald Cernko laut geworden, die eine Neuaufstellung des Aufsichtsrates forderten.
Daraufhin ging das Gremium in die Offensive und verkündete, dass eine Mitgliederversammlung einberufen und neu gewählt werde. „Wir stehen einer Veränderung nicht im Wege“, heißt es gegenüber dem KURIER. Betont wird, dass man an einer vollen Aufklärung interessiert sei – deshalb habe man ja die Reformkommission um Irmgard Griss eingesetzt.
Von den jüngsten Enthüllungen – etwa, dass Gründer Hermann Gmeiner Buben missbraucht haben soll – sei man selbst überrumpelt worden; die Opferschutzkommission berichte nicht an den Aufsichtsrat, wird erklärt.
Dabei wäre es sinnvoll gewesen, die Geschäftsführung hätte diese Information vorher mit dem Kontrollgremium geteilt, heißt es weiter: „Im Sinne eines Schutzes der Reputation der Organisation hätte man gemeinsam erarbeiten können, wie man mit dieser Verantwortung umgeht.“
Rund 130 Vereine weltweit sind unter dem Dachverein "SOS-Kinderdorf International" vereint, "SOS-Kinderdorf Österreich" ist der Ur-Verein, gegründet 1949 von Hermann Gmeiner.
Eine Präsidenten gibt es seit einer Strukturreform 2017 nicht mehr, geführt wird die Organisation aktuell von einer dreiköpfigen Geschäftsführung, der neben Annemarie Schlack (seit 2024) und Nora Deinhammer (seit 219) nun Carolin Porcham angehört. Christian Moser, der rund 17 Jahre lang in der Geschäftsführung saß, wurde Anfang Oktober freigestellt.
Der Aufsichtsrat unter dem Vorsitz von Irene Szimak besteht aus sechs Mitgliedern, aktuell sind es aber nur fünf, weil Willibald Cernko Anfang Oktober sein Mandat zurückgelegt hat.
