Reisen, Kultur, Wirtschaft: Wann werden wir wieder unbeschwert leben?

Am 25. Februar gab es die ersten offiziellen Covid-19-Fälle in Österreich: Zwei italienische Studenten wurden in Innsbruck positiv getestet.

Am 13. März verkündete Bundeskanzler Sebastian Kurz den Lockdown, dessen erste Schritte am 16. in Kraft traten. Sie wissen schon: Nur vier Gründe, das Haus zu verlassen etc.

In diesen 13 Wochen seither ist insgesamt so viel passiert wie noch nie zuvor in der Zweiten Republik. Corona ist Ibiza hoch zehn – und nicht wenige sind froh über die aus ihrer Sicht immerhin richtige zeitliche Abfolge.

Wir haben einen Schnellsiedekurs in Infektiologie bekommen und sind zu Ehrendoktoren der Statistik und Virenforschung geworden. Wir haben manche Regierungsmitglieder besser kennengelernt, als es uns vielleicht lieb war. Wir haben so viel gekocht und Restaurant-Verzicht betrieben wie ganze Generationen vor uns nicht. Wir haben gelernt, Masken aufzusetzen und immer noch nicht, unbeschwert darunter zu atmen.

Weitere Lockerungen

Und abseits dieser persönlichen Dinge wurde – noch viel schwerwiegender – die Wirtschaft an existenzielle Grenzen gebracht, wurden ganze Branchen nahezu zerstört, Verschwörungstheorien kultiviert und die Gesellschaft in Befürworter und Gegner der Regierungsmaßnahmen getrennt. Auch in dieser Hinsicht gilt: Corona ist Van der Bellen gegen Hofer zum Quadrat bzw. Wien gegen Bundesländer.