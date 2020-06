Zeit nach Corona: „Eine Grundangst wird bestehen bleiben“

Wieso haben manche mehr Angst und andere gar keine?

Das hängt davon ab, ob man mit Urvertrauen aufgewachsen ist oder nicht. Wer in einer Familie aufgewachsen ist, in der solch ein Grundvertrauen aufgebaut werden konnte, hat prinzipiell das Gefühl, mit Herausforderungen zurechtzukommen. Die anderen fürchten sich - salopp gesagt – vor allem und jedem. Sie entwickeln dann Strategien wie Suche nach Schuldigen oder Leugnen, um mit dieser Angst fertigzuwerden. Und diese Angst verfolgt sie ein Leben lang – ob es die Finanzkrise, die Flüchtlingskrise oder die Corona-Krise ist.

Aber ein gewisses Maß an Sorge ist sicher angebracht, oder?

Das ist der springende Punkt. Also ob es eine realistische oder irrationale Angst ist. Wenn zum Beispiel ein kleines Kind auf der Fensterbank sitzt und droht, hinauszufallen, dann sorgt die Realangst für eine rasche Reaktion. Aber jetzt, wo nur noch ein paar Menschen an Covid-19 erkrankt sind, macht eine panische Angst vor Ansteckung keinen Sinn. Es geht um den Unterschied zwischen Angst und Sorge. Letztere kann sich in Vorsorge verwandeln, also dass ich zum Beispiel zur Sicherheit eine Maske trage. Das ist der erwachsene Zugang.