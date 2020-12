Neos-Chefin: "Schande, dass die Daten nicht transparent sind"

Dass Reisen per Flugzeug ohne Impfung künftig nicht mehr möglich sein wird, das relativiert Meinl-Reisinger insofern, als dass es beispielsweise in Afrika viele Staaten gibt, in die man ohne Gelbfieberimpfung gar nicht einreisen darf. Das sei wichtig und zu akzeptieren. In Österreich und mittelfristig solle man auf Sicherheitskonzepte setzen. "Bei Veranstaltungen auf einen Schnelltest zu setzen“ sei eine dieser Möglichkeiten, um wieder zu Normalität zu finden.

Screenings in Altenheimen statt Staberl Zuhause

Dem Vorstoß der SPÖ, die Bevölkerung mit Tests für Zuhause zu versorgen, kann Meinl-Reisinger wenig abgewinnen. "Staatliche Aufgabe soll es sein, dass Screenings regelmäßig und gezielt durchgeführt werden in Alten- und Pflegeheimen oder in Logistik-Zentren.“ Apotheken und Hausärzte sollten „gratis oder kostengünstig“ Tests anbieten und durchführen können, denn: "Es ist nicht so leicht, sich mit einem Staberl in die Nase zu fahren und einem korrekten Ergebnis zu kommen.“

Verlustausgleich bei Corona-Hilfen

Statt "koste es, was es wolle“ sollen die Corona-Wirtschaftshilfen dem Credo folgen "koste es, was nötig ist“. Nun würden auch „Rettungsringe zugeworfen, die fett sind“. Es brauche ein Instrument des Verlustausgleichs. Meinl-Reisinger hält es mit der deutschen Kanzlerin Angela Merkel, die die Corona-Pandemie als "demokratische Zumutung“ bezeichnet hat und spricht damit auch an die Bunderegierung an.

"Es wäre doch ein Leichtes für die Regierung, auf die Parteien zuzugehen“. Das geschehe allerdings nicht, wie man an den AGES-Daten und auch im Umgang der Regierung mit dem Parlament sehe.