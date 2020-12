Kommen nach Ibiza-Video auch Kurz-SMS in den U-Ausschuss?

Zu berücksichtigen ist einerseits, dass ein Strafverfahren läuft. Die Weitergabe bestimmter Unterlagen könnte die Ermittlungen gefährden. Will die Justiz diese zurückhalten, bräuchte es ein Konsultationsverfahren, an dem sich auch die Fraktionen im U-Ausschuss beteiligen. In Streitfällen müsste wieder der VfGH angerufen werden.

Zweitens gilt es, Persönlichkeitsrechte zu schützen. Manches, was die Ex-FPÖ-Männer Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus da im Sommer 2017 auf Ibiza geplaudert haben, war privat.

Deshalb wird das Ministerium für einzelne Teile des Materials verschiedene Klassifizierungsstufen festlegen. Die Fraktionen des U-Ausschusses könnten dann eine Abstufung beantragen. 1 bedeutet unbedenklich, 2 vertraulich, 3 geheim und 4 streng geheim.

Videopassagen der Stufe 1 könnten im U-Ausschuss gezeigt werden, jene der Stufe 2 nur unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Bei 3 und 4 würden sich die Mandatare strafbar machen, wenn sie die Inhalte nach außen kommunizieren. Darauf stehen bis zu drei Jahre Haft.