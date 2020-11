Ibiza-Video: Was hinter dem Gang der Opposition zum Verfassungsgerichtshof steckt

In Justizkreisen vermutet man aber, dass dieses Manöver noch einem anderen (höheren) Zweck diene. Denn seit dem Start des Ibiza-U-Ausschusses ärgern sich die Abgeordneten, dass sich zwar unzählige Whatsapp-Nachrichten von Strache an Bundeskanzler Sebastian Kurz in den Unterlagen finden, aber nicht jene von Kurz an Strache. Diese wurden von der Staatsanwaltschaft nämlich nicht geliefert – sind aber klarerweise in besonderer Weise Objekt der Begierde für die Opposition.