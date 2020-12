Corona-Massentests: Rendi-Wagner fordert Selbsttests im Wohnzimmer

Dass Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) zuletzt gemeint hatte, bei den Massentests positiv Getestete könnten mit FFP2-Maske mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nach Hause fahren, verteidigte die Ärztin Rendi-Wagner als "pragmatischen Ansatz".

Die Frage sei, was die Alternative wäre: "Man kann nicht für jeden Positiven einen Rettungswagen schicken." Und am Ende seien die bei den Massentests entdeckten positiven Fälle immerhin in der Lage, sich später in Quarantäne zu begeben. Ohne Test wären sie, so Rendi-Wagners Argument, erst gar nicht entdeckt worden und als asymptomatische Viren-Träger möglicherweise über Tage hinweg unterwegs.