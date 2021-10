Nationalrat: Kurz wird als Abgeordneter angelobt

Den Rücktritt von Sebastian Kurz (ÖVP) als Bundeskanzler hat der ungarische Außenminister Péter Szijjártó mit Bedauern kommentiert. "Was unseren Freund Sebastian betrifft, so erkläre ich ehrlich, dass es mir aus persönlichen Gründen leidtut, dass er sich vom Posten des österreichischen Kanzlers entfernen musste", sagte der Außenminister am Montag dem ungarischen TV-Sender ATV. Der Minister freut sich dennoch auf die gute Zusammenarbeit mit dem Kurz-Nachfolger: "Auch ihn kennen wir alle gut, so dass es hinsichtlich der bilateralen Beziehungen keinerlei Rückschritt geben wird", betonte Szijjártó.

Ungarns Premier Viktor Orban gratulierte dem neuen Kanzler schriftlich.