Lehrermangel: Auch Pensionisten werden umworben

In Vorarlberg werden pensionierte Lehrer laut Bildungsdirektion "schon l√§nger" gezielt rekrutiert. Die vor einem Jahr eingerichtete Projektstelle "Arbeitsplatz Schule" unterrichte Direktoren √ľber die Weiterbesch√§ftigungsm√∂glichkeiten, das Pensionsantrittsformular wird gleich mitsamt Infos zum Wiedereintritt zugeschickt. Au√üerdem schreibt die Bildungsdirektion jedes Jahr Lehrer an, die vor der Pensionierung stehen oder schon im Ruhestand sind. Inklusive Weiterbesch√§ftigten sind im L√§ndle derzeit 42 pensionierte Lehrpersonen im Einsatz.

In anderen Bundesländern

In Ober√∂sterreich, wo nach einer Werbeoffensive aktuell 36 pensionierte Lehrerinnen und Lehrer in den Klassen stehen, sind von der Bildungsdirektion derzeit keine Ma√ünahmen zur Rekrutierung von Pensionisten geplant. Viel werde aber ohnehin direkt am Standort geregelt. In Tirol wurden nur zu Beginn des Ukraine-Krieges, als ad hoc Personal zur Unterst√ľtzung ben√∂tigt wurde, von der Bildungsdirektion bereits pensionierte Lehrkr√§fte angeschrieben. Dar√ľber hinaus sind derzeit keine weiteren konkreten Ma√ünahmen geplant. Es seien derzeit insgesamt zehn Lehrpersonen wieder im Einsatz, die schon pensioniert waren.

In der niederösterreichischen Bildungsdirektion wird zum Besetzen offener Stellen bisher vor allem auf Studierende statt Pensionisten gesetzt, im Einzelfall gehe man direkt auf die pensionierte Lehrer zu. Auch in Kärnten, wo man laut Bildungsdirektion deutlich weniger mit Personalengpässen zu kämpfen hat als in anderen Bundesländern, ist die Rekrutierung von Lehrern im Pensionsalter vorerst kein Thema. Im Burgenland sind laut Bildungsdirektion ebenfalls keine Maßnahmen nötig. Man sei im ständigen Austausch mit den Schulleitungen und könne damit bei Pensionierungen zeitgerecht nachbesetzen.