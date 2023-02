Lehrermangel: Nach Quereinsteigern umwirbt Polaschek jetzt Maturanten

Österreichs Schulen kämpfen in einigen Regionen und Fächern mit zunehmendem Personalmangel. Seit Herbst wirbt deshalb das Bildungsressort unter dem Titel "Klasse Job" um zusätzliche Lehrerinnen und Lehrer. Der erste Teil der vergangenen Herbst gestarteten Kampagne richtete sich an Quereinsteiger, 1.000 Bewerbungen gab es bereits. Im zweiten Teil werden nun Maturanten angesprochen, kündigte Minister Martin Polaschek (ÖVP) am Donnerstag an.

Um den erhöhten Lehrerbedarf langfristig und nachhaltig decken zu können, müssten mehr junge Menschen für das Lehramtsstudium motiviert werden, betonte Polaschek bei der Pressekonferenz. Deshalb soll im zweiten Teil der Kampagne "Klasse Job" die Attraktivität des Lehrberufs vor allem für Junge auf unterschiedliche Art hervorgehoben werden: Per Brief werden Maturanten ermutigt, sich für den Lehrer-Job zu entscheiden. Neben Werbung im Internet soll über Schulen und die für die Lehrerausbildung mitverantwortlichen Pädagogischen Hochschulen (PH) Werbematerial verteilt werden. Mit der Kampagne gestartet wird dabei rechtzeitig vor dem Start der Aufnahme- und Eignungsverfahren für die Lehramtsstudien mit 1. März.