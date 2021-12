Kurz verlässt die Politik und hinterlässt eine instabile ÖVP

Das Gefühl, "gejagt zu werden"

Der 35-Jährige nannte bei seiner Rücktrittsrede zwei Gründe. Einerseits habe seine Leidenschaft für Politik nachgelassen. Er habe immer das Gefühl gehabt, „gejagt zu werden“, sagte Kurz – von politischen Gegnern, Medien, der Staatsanwaltschaft. Das habe ihn und sein Team zu Höchstleistungen getrieben, aber auch an den Kräften gezehrt.

Ausschlaggebend für den Zeitpunkt des Rücktritts war laut Kurz die Geburt seines Sohnes, vergangenen Samstag. Um 5 Uhr verkündete Kurz seinen engsten Vertrauten via SMS, dass seine Freundin Susanne Thier in den Wehen liege. Danach tauchte Kurz für zwei Tage ab. Die Geburt seines Kindes habe emotional „alles andere getoppt“, auch seine Wahlsiege, wird Kurz später in seiner Rede sagen: „Mir ist bewusst geworden, wie viel Schönes und Wichtiges es auch außerhalb der Politik gibt.“