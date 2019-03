Hugo Portisch: "Die stärkste Waffe ist die Wahrheit"

Medien sind unbarmherziger geworden. Politische Shootingstars entzaubern sich dadurch blitzschnell. Siehe den französischen Präsidenten Emmanuel Macron oder den kanadischen Premierminister Justin Trudeau. Aber auch Kreisky & Co. war nicht fehlerlos.

Nein, keineswegs. Das liegt an der heutigen Medienkultur. Ein Politiker wird mit einer Nachricht konfrontiert und muss unmittelbar reagieren – am selben Tag, in derselben Stunde. Der Julius Raab hat nie ein Interview gegeben. Ich war auf Amerika-Reise mit ihm (als Mitarbeiter des österreichischen Informationsdienstes in New York, Anm. Red.). US-Journalisten wollten ein Interview mit dem Kanzler machen, und er hat uns gefragt: „Was soll ich da sagen?“ Die New York Times hat sich um ein Interview bei ihm angestellt. Ich weiß nicht, was wir getan hätten, um als Österreicher einmal in die New York Times zu kommen!

So bleibt man aber natürlich unangefochten und unnahbar.

Ja, aber da muss ich Ihnen jetzt eine Sünde gestehen! Der Franz Karasek war damals Sekretär vom Raab und hat mit mir gelitten. Da habe ich zu ihm gesagt: „Weißt was, wir schreiben das. Was werden die US-Journalisten den Kanzler fragen, und was würde der antworten? Das geben wir ihnen dann.“