Eine Reise zu Netflix: Wie man die Welt unterhält

Netflix muss künftig ohne Inhalte von Disney auskommen, das noch dazu das Kino- und TV-Archiv von Fox erworben hat. Also wird selbst gekurbelt. 2900 der rund 7000 Mitarbeiter arbeiten mittlerweile in der Niederlassung in Los Angeles – in Sichtweite des Hollywood-Zeichens. Zahlreiche Größen der Entertainmentbranche gehen aus und ein oder werden ganz angeworben, darunter Kapazunder wie „Grey’s Anatomy“-Schöpferin Shonda Rhimes oder Chris Nee, die für Disney erfolgreiche Kinderserien wie „Doc McStuffins“ erfand. Sie alle arbeiten in erstaunlich kleinen Büros am hoffentlich nächsten großen Hit.

Dazu kommt die erwähnte Internationalisierung: Lokale Produktionen, wie etwa das deutsche „ Stranger Things“-Pendant „Dark“, rücken immer mehr in den Fokus. Auch die spanische Produktionen „Haus des Geldes“ und „Elite“ wurden zu internationalen Serien – ebenso wie das britische „Sex Education“. Netflix produziert in 30 Ländern eigene Filme und Serien. Das ist eine sehr steile Kurve für eine Firma, die erst vor sechs Jahren mit „ House of Cards“ ihre erste Erfolgsserie auf den Markt gebracht hat.