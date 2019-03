Diskussion um Abschaffung: Zahlen und Fakten zur GIS

Die Gebühr setzt sich in jedem Bundesland zu gleichen Teilen aus ORF Programmentgelte, Radio- und Fernsehgebühren, sowie Kunstförderungsbeitrag und Steuern zusammen. Nur bei der Landesabgabe gibt es Spielraum. Vorarlberg und Oberösterreich nehmen keine ein. Deswegen ist der GIS-Beitrag in diesen Ländern geringer.

Wohin das Geld fließt

Der größte Teil der Einnahmen geht an den ORF. 620,1 Millionen Euro waren das im Jahr 2018. Doch auch der Bund schnitt mit und erhielt 56,2 Millionen Euro an Rundfunkgebühren und 63,7 Millionen Euro an Steuern. 18,6 gehen ebenfalls an den Bund, sind allerdings als Kunstförderung zweckgebunden. 146,8 Millionen Euro bekommen die Bundesländer. Oberösterreich und Vorarlberg sind hier allerdings nicht dabei, sie heben keine Landesabgabe ein.