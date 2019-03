EVP zeigt Orbán die Gelbe Karte

Tag der Wahrheit für die Europäische Volkspartei (EVP) und ihr schwierigstes Mitglied, die ungarische Fidesz: An Strafmaßnahmen würde die national-konservative Regierungspartei von Premier Viktor Orbán dieses Mal nicht vorbeikommen, so viel stand am Mittwoch schon vor der EVP-Vorstandssitzung im Europäischen Parlament in Brüssel fest.

Zu heftig waren die unverblümten Angriffe Orbáns gegen Brüssel zuletzt ausgefallen. Und zu sehr bedrohte der selbst ernannte „illiberale Demokrat“ nun den inneren Zusammenhalt der ganzen EVP. Doch würde die konservative Parteienfamilie zum ersten Mal in ihrer Geschichte tatsächlich ein Mitglied rauswerfen?

Viel eher standen die Zeichen auf eine sechsmonatige Suspendierung der Fidesz: „Ein satzungsmäßiges Einfrieren der Mitgliedschaft und der damit verbundenen Rechte, wie von EVP-Spitzenkandidat Manfred Weber angedacht, wäre ein gangbarer Weg“, sagte die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer. Und auch Bundeskanzler Sebastian Kurz pflichtete bei: Sollte Weber dies vorschlagen, würden die ÖVP-Delegierten dem zustimmen.

Orbáns Fidesz wäre in diesem Fall ab sofort ein halbes Jahr auf „Bewährung“. Der streitbare ungarische Regierungschef hat mit seinen konstanten Anti-Brüssel-Parolen und -Aktionen Teile seiner eigenen konservativen europäischen Parteienfamilie so sehr provoziert, dass 13 EVP-Parteien seinen Ausschluss forderten.