Ungarn: Wie das System von Viktor Orbán organisiert ist

Ernst Gelegs aus Budapest

„Ungarn ist nicht gleich Orbán“ – unter diesem Motto werden linksliberale Orbán-Kritiker heute Nachmittag in Budapest für Europa und gegen die „illiberale Demokratie“ a la Viktor Orbán demonstrieren. Die in viele, zum Teil untereinander zerstrittene Kleinparteien aufgespaltete Opposition in Ungarn zeigt sich empört darüber, dass der Ministerpräsident in Straßburg behauptete, die Europaparlamentarier würden mit dem kritischen Bericht der niederländischen Grün-Abgeordneten Judith Sargentini die Ehre Ungarns und seiner Bevölkerung verletzen.

Sargentini hat in ihrem Bericht, den vergangenen Mittwoch zwei Drittel der Europaparlamentarier angenommen hatten, eine „systemische Bedrohung der Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit, der Grundrechte und der europäischen Werte“ in Ungarn festgestellt. Die Niederländerin weist unter anderem auf Einschränkungen der Meinungs- und Versammlungsfreiheit sowie auf eine Schwächung des Verfassungs- und Justizsystems hin. Darüber hinaus gebe es auch Verstöße gegen die Rechte von Minderheiten und Flüchtlingen, wie Sargentini in ihrem Dossier schreibt.

„Wer die Schandtaten der Orbán-Regierung aufzeigt, der greift nicht Ungarn an, sondern schützt gerade damit die Interessen und Rechte seiner Bürger“, wie die Organisatoren der heutigen Demonstration gegen die Orbán-Regierung betonen. Der Sozialist Ferenc Gyurcsány, ehemaliger Premier Ungarns, bemüht sich, die Unzufriedenen und Frustrierten zu vereinen. „Europa hat seinen Teil geleistet – jetzt sind wir an der Reihe“, so seine Botschaft an die Kritiker Viktor Orbáns.