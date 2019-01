Front gegen Kickl wird breiter – „Sabotage des Rechtsstaates“

Den entsprechenden Misstrauensantrag haben die Neos bereits am Donnerstag angekündigt. Wann er im Nationalrat eingebracht wird, steht jedoch noch nicht fest. Zwar stehen kommende Woche zwei Plenartage am Programm. Ob es die Geschäftsordnung erlaubt, den Antrag bereits in einer dieser Sitzungen einzubringen, stehe jedoch noch nicht fest, hieß es am Freitag aus dem pinken Klub. Versuchen werde man es jedenfalls.

Was fest steht: Die SPÖ wird den Neos-Antrag unterstützen. Parteichefin Pamela Rendi-Wagner schoss sich in ihrer Rede zu Beginn der roten Klubtagung in Wien weiter auf Kickl ein. Sein Verständnis von Demokratie und Rechtsstaat sei „völlig inakzeptabel. Ich werde nicht müde zu sagen, hätte Kickl einen Funken von Anstand und Respekt unserer Demokratie gegenüber, müsste er sofort zurücktreten“. Die Abgeordneten und mehr als 200 Bürgermeister, die an der Klausur teilnahmen, applaudierten lautstark.