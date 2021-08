Hinter den Kulissen: So sieht es in den Büros der Spitzenpolitik aus

Räume erzählen Geschichten - über jene, die in ihnen leben, in ihnen arbeiten. Was sagen säuberlich sortierte Bücher, ein Schrank voller Sport-Devotionalien oder ein Teller Bananen über unsere Spitzenpolitiker aus? Machen Sie sich selbst ein Bild. Der KURIER besucht ab diesen Sonntag alle Parteichefs.

Hier geht's zu den Artikeln: