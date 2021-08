Besuch bei Kickl: Was der FPÖ-Chef in seiner geheimen Kiste hat?

Wir wissen es nicht. Zwei Holzkisten stehen bei FPÖ-Chef Herbert Kickl im Bücherregal hinter seinem Schreibtisch. In der Kiste links sind Süßigkeiten. „Not-Ration“, sagt er, und hebt den Deckel: Gummibärchen, Protein-Riegel, Schokolade mit Nüssen (mag er am liebsten). Die Kiste rechts bleibt zu. Was ist da drin? „Verschiedenes“, sagt Kickl.

In den Fächern alte, gebundene Bücher. Hegel, Schiller, Platon, Shakespeare. Im Studium hat er extra gespart, um sich die leisten zu können. Mit Bleistift hat der junge Kickl, Philosophiestudent, Notizen hineingekritzelt. Hegels „Logik“ ist besonders abgegriffen, besonders vollgekritzelt. Gedruckt sind die Werke in Frakturschrift. Kickl sagt, er fühle sich so der Ära dieser großen Denker näher – dem Gefühl von Öllampe in finsterer Kammer, Feder und Tintenfass.