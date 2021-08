Besuch bei Meinl-Reisinger: Wie die "kleine Beate" abstürzte

9.30 Uhr, die Neos-Chefin flitzt zur Tür herein. Sie war in der Früh schon Tennis spielen, ist mit dem Rad dann vom Prater in die Doblhoffgasse gefahren. Motiviert bis in die Haarspitzen. Einen Kaffee braucht sie nicht. Vielleicht Tee.

Als Erstes fährt sie ihren Schreibtisch in die Höhe. Das ist einer, an dem man sitzen, aber auch stehen kann. „Besser für meinen Rücken“, sagt die Neos-Chefin. Für jemanden mit ihrem Temperament wirkt ihr Büro fast zu ordentlich. Verdächtig.