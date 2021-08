„Ich bin kein Deko-Freund“, sagt SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner. In ihrem Büro im SPÖ-Klub hat alles eine Funktion. Sogar die Bilder an den Wänden. Das eine hinter ihrem Schreibtisch, erzählt sie, ist eine Leihgabe und begleitet sie seit Jahren. Es hing schon in Israel, wo sie mit ihrem Mann, dem Botschafter Michael Rendi, lebte; im Gesundheitsministerium, wo sie erst Sektionschefin, dann Ministerin war; und jetzt eben hier.

Das andere Bild, über dem Sideboard, erinnere sie daran, „dass die Politik nie den Blick nach außen, auf die Menschen, verlieren darf“. Aber auch, fügt sie schmunzelnd hinzu, „dass man in der Politik selbst immer unter Beobachtung steht“.