Besuch bei Werner Kogler: Warum der Vizekanzler es lieber „ehrlich schirch“ hat

„Schirch“ ist schon ein hartes Wort. Bei Werner Kogler hat es aber fast etwas liebevolles, wenn er erklärt, warum er lieber hier, im Bundesamtsgebäude in der Radetzkystraße 2 residiert als am Minoritenplatz in der Innenstadt wie Vorgänger Strache. „Ich hab’s lieber ehrlich schirch als diesen barocken Plunder. Das drückt auf den Kopf, da kannst ja nicht klar denken“, sagt der grüne Vizekanzler.

In dieser Bausünde sind traditionell (und unfreiwillig) auch das Klimaschutz- und Teile des Gesundheitsministeriums angesiedelt. Zumindest hat das „grüne Regierungsviertel“ einen schönen Ausblick. Von den Büros weiter oben schaut man auf den Prater.