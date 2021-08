Besuch bei Ludwig: Was der Bürgermeister nachts allein im Rathaus macht

Aber im Ernst: Wozu liegen die da? Manchmal, sagt Ludwig, wenn er bis tief in die Nacht im Büro ist und arbeitet, geht er zu diesem Tisch. Blättert in den alten Zeitungen. Und denkt sich: „Cool bleiben.“ Was da über ihn geschrieben wurde, ist heute Altpapier. „Das hilft mir, die Ereignisse in der Gegenwart in Relation zu setzen.“

Kommentare über seine Kür zum Wiener Landesparteichef beispielsweise, Prognosen zum Ausgang der Wien-Wahl 2020, Karikaturen von Michael Pammesberger (auf denen er sich Ludwig ein bisschen zu dick dargestellt fühlt, gefallen tun sie ihm trotzdem).