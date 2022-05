Herbert Kickl als Hofburg-Kandidat? "Ein interessantes Gerücht"

Der Landesrechnungshof wird die Inseratenvergaben prüfen. Mit welchem Ergebnis rechnen Sie?

Ich habe immer gesagt, die Vorarlberger Causa ist klein, denn erfunden hat die ÖVP das System in Niederösterreich. Landesunternehmen wie Landes nahe Unternehmen bis hin zur Landesgesundheitsagentur, die für das Betreiben von Spitälern zuständig ist, hat Inserate in ÖVP-Parteizeitungen geschalten und niemand hat es interessiert.

Gemäß Umfragen stagniert die FPÖ bei 15 Prozent, die ÖVP verliert die Absolute. Dieser Stimmenverlust kommt der MFG zu Gute.

Ich habe in den letzten 7 bis 8 Wochen so viele Umfragen mit so viel Schwankungsbreiten gesehen, dass ich darauf nicht viel gebe. Mein klares Ziel ist, dass die ÖVP die Absolute verliert, denn nur dann besteht eine Chance zur Änderung zum Besseren. Und was die MFG betrifft, so bin ich froh, dass wir beim Thema Corona einen Mitstreiter haben. Ansonsten hat die Partei an Themen nichts zu bieten und das werden auch die Wähler erkennen.

Eine Wahl die jedenfalls heuer geschlagen werden wird, das ist die Bundespräsidentenwahl. Was ist dran an dem Gerücht, dass FPÖ-Parteiobmann Herbert Kickl selbst Hofburgkandidat werden könnte?

Ein interessantes Gerücht.