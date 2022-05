Wie die Politik künftig um Wähler buhlt

Das neue Parteiengesetz soll teure Wahlkämpfe in Österreich erschweren und mehr Fairness garantieren. Eine Überschreitung der Wahlkampfkostenobergrenze, wie von der ÖVP 2017, soll durch schärfere Sanktionen für die Parteien schmerzhafter werden. „Die Wahlkampfkostenbeschränkung funktioniert nur bei entsprechender Kontrolle und mit entsprechenden Sanktionen“, meint Hayek. Derzeit melden die Parteien Wahlkampfkosten freiwillig ein. Stattdessen benötige es ein Organ beim Rechnungshof, das die Eilmeldung kontrolliere, sagt die Expertin. Aber vorausgesetzt, das Gesetz erfüllt seinen Zweck.

Wenn Parteien ihre Ressourcen gezielter einsetzen müssen, wo setzen sie dann den Sparstift an? Werden sie weniger für Plakate ausgeben? „Wahlplakate sind die teuerste Form der Wahlwerbung“, sagt Hayek. Für unbekannte Parteien seien sie aber eine gute Möglichkeit, breitenwirksam auf sich aufmerksam zu machen. Auch Großparteien wie die SPÖ oder ÖVP, mit auch älteren und nicht digital-affinen Wählergruppen, dürften weiterhin auf Plakate setzen: „Ich gehe davon aus, dass wir auch in Zukunft eine gewisse Grundausstattung sehen werden“, sagt Hayek. Gleichzeitig werde sich der Einsatz von Wahlwerbemitteln individualisieren. Werbung wird noch stärker auf den einzelnen Wähler zugeschnitten. Und zwar nicht nur in sozialen Medien, betont Hayek: „Micro-Targeting, wie in den USA, wird auch in der realen Welt zunehmen. Über Hausbesuche oder Wahlveranstaltungen kann man Menschen auch in ihrer Lebenswelt abholen.“