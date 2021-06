KURIER-OGM-Umfrage: "Jeder Dritte wendet sich von Politik ab“

Was die Corona-Regeln angeht, plädiert eine Mehrheit für mehr Freiheiten, als die Regierung sie derzeit vorgibt. 56 Prozent wollen von Maskenpflicht in Öffis nichts wissen. Gleichzeitig gehen 49 Prozent davon aus, dass es im Herbst auch mit Impfungen weiter zu Lockdowns in Österreich kommen wird.