Vorarlberger Grüne wählten erstmals Duo an die Parteispitze

Daniel Zadra und Eva Hammerer sind das neue Spitzenduo der Vorarlberger Grünen. Sie wurden am Samstag in Feldkirch von der Landesversammlung mit 98,71 Prozent Zustimmung gewählt. Ihre Wahl stand bereits im Vorfeld praktisch fest, denn weitere Kandidaten gab es nicht. Mit dem 36-jährigen Zadra und der 45-jährigen Hammerer tritt damit erstmals ein gleichberechtigtes Duo an der Parteispitze. Sie lösen den 62-jährigen Johannes Rauch ab, der die Grünen seit 1997 führte.