Seine "Highlights"

Als "Highlights" seiner langen politischen Karriere bezeichnete Rauch etwa die Angelobung von Bundespräsident Alexander Van der Bellen ("nach diesem Wahlkampf, dieser Polarisierung") und die Wahl "meines Freundes Winfried Kretschmann" zum Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg. Im deutschen Bundesland zeige sich auch das Potenzial der Grünen. Ebenfalls genannt wurde von Rauch die Regierungsbeteiligung auf Landes- und Bundesebene. Dass die Grünen nicht bereits 2003 mit dem damaligen ÖVP-Chef Wolfgang Schüssel koaliert haben, hält Rauch bis heute für richtig: "Wir waren noch nicht so weit." Ebenso richtig findet er die aktuelle Zusammenarbeit mit der ÖVP unter Sebastian Kurz, auch wenn jetzt die Konstellation ungleich schwieriger sei. Er verwies etwa auf Alma Zadic als Justizministerin oder auf Leonore Gewessler, die als Ministerin Milliarden-Pakete in Sachen Klimaschutz auf den Weg bringe.

"Ja, ich ärgere mich über die Flüchtlingspolitik der ÖVP, das ist so", bekannte Rauch weiters. Er zitierte aber auch den ehemaligen deutschen Bundeskanzler Helmut Schmidt, wonach die Demokratie vom Kompromiss lebe. "Das ist meine politische Erfahrung, die ich teile." Dass man einen Kompromiss als "Verrat" hinstelle, bezeichnete Rauch als "jenseitig". Er merkte auch an, dass in fünf Jahren Regierungsverantwortung mehr zu erreichen sei als in 15 Jahren als Oppositionspartei. Seine eigene Oppositionsarbeit im Landtag von 2004 bis 2014 bezeichnete er als "kantig, aber lösungsorientiert".

Politik bedeute Arbeit in dem Sinn, dass man sich in eine Materie vertiefen und auch die Details verstehen müsse. Politik sei aber auch ein Handwerk und verlange Haltung. Am Wesen des Politik-Betreibens habe sich in den vergangenen mehr als 30 Jahren nicht viel verändert. "Es geht um das Finden von Mehrheiten, um Gesetze, um Geld", sagte Rauch. Allerdings komme heute vielfach das Vertiefen in die Materie zu kurz. Gesprächsbereitschaft müsse es immer mit allen geben, auch wenn es manchmal vielleicht Überwindung koste.