Grüne vor Sondierungen mit ÖVP: "Nicht in die Hosen machen“

Das Kasperltheater und die Grünen: In der Wiener Urania wurden am Freitag gleich zwei Comebacks gefeiert.

Heiter war die Stimmung da und dort – nur bei Letzteren, die zur Sitzung des erweiterten Bundesvorstands aus ganz Österreich angereist waren, gab es eine Spaßbremse: „Ich freue mich, aber ich bin nicht in Euphorie verfallen. Wir müssen am Boden bleiben.“ Johannes Rauch, Landeshauptmann-Stellvertreter in Vorarlberg, weiß, wovon er spricht. 2014 schnellte er bei der Landtagswahl mit seinen Grünen auf 17 Prozent und ging eine Koalition mit der ÖVP ein, die es zuvor gewohnt war, dank absoluter Mehrheit quasi als Alleinherrscher zu agieren.

Kommt einem bekannt vor? Im Bund sind die Grünen mit einem Wahlergebnis von 13,9 Prozent bald mit ÖVP-Chef Sebastian Kurz als möglichem Partner konfrontiert. Am Montag erhält dieser von Bundespräsident Alexander Van der Bellen den Auftrag zur Regierungsbildung. Die versammelten Grün-Funktionäre haben gemischte Gefühle. Beschlüsse gibt es in diesem Gremium am Freitag noch nicht.

Worin die Risiken liegen - und worin die Chancen? Der KURIER hat bei Rauch und Strategieberater Lothar Lockl nachgefragt.