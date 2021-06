Haimbuchner pocht auf Verschärfung bei Staatsbürgerschaft

Der stellvertretende Landeshauptmann Oberösterreichs Manfred Haimbuchner hält im Ö1-Mittagsjournal an einer Verschärfung der Einbürgerungsvoraussetzungen fest.

Rechtmäßiger Aufenthalt

Demnach soll für die Erlangung der österreichischen Staatsbürgerschaft künftig ein mindestens 25-jähriger rechtmäßiger und ununterbrochener Aufenthalt in Österreich vorliegen müssen. „Man kann im Staat auch ohne Staatsbürgerschaft partizipieren, in Vereinen, in der Kultur, man kann an Demonstrationen teilnehmen und als EU-Bürger sogar wählen“, sagt Haimbuchner.

Die Staatsbürgerschaft sei „ein hohes Gut, das soll man nicht verschleudern“. Ein Mehr an Migranten würde Oberösterreich nicht mehr vertragen. Er wolle aber auch betonen, dass das wirtschaftliche und gesellschaftliche System ohne „vernünftige“ Migranten nicht aufrechterhalten werden könne.