Landbauer wird erstmals zum Chef der FPÖ Niederösterreich gewählt

Udo Landbauer wird am Samstag erstmals bei einem Landesparteitag zum Obmann der FPÖ Niederösterreich gewählt. Der 35-Jährige übt diese Funktion bereits seit 2018 aus. Der neue Bundesparteichef Herbert Kickl betonte in seiner Rede in der Messe Wieselburg (Bezirk Scheibbs): „Dieses Land ist viel zu schön, um es der ÖVP und ihren Machtspielereien zu überlassen.“ Asyl-Landesrat Gottfried Waldhäusl erwartet nach seiner Anklage wegen Amtsmissbrauchs „eine Schlacht vor Gericht“.

"Da geht noch viel mehr"

Am 35. ordentlichen Landesparteitag nahmen 400 Personen teil, davon 340 Stimmberechtigte. Der „große politische Plan“ der FPÖ sei, den Menschen die Freiheit zurückzugeben, sagte Kickl. Der gebürtige Kärntner und Wahl-Niederösterreicher bezeichnete es als „möglich und notwendig“, bei der für 2023 geplanten Landtagswahl die absolute Mehrheit der Volkspartei zu brechen. Mit Blick auf das FPÖ-Ergebnis beim Urnengang 2018 von 14,76 Prozent meinte Kickl: „Da geht noch viel mehr.“ Die ÖVP sei nur deshalb so stark in Niederösterreich, „weil man sie fürchtet“.

Er verbinde „Angriffsmodus und Kampfeslust“ mit seiner neuen Funktion als Bundesparteichef, betonte Kickl in seiner Rede. Die FPÖ kämpfe für Freiheit, Gerechtigkeit, Heimat und Normalität. Als Anspruch an die Partei und an sich selbst nannte Kickl: „Auch mitmischen um die stärkste Position in diesem Land“, zog er dabei einen Vergleich zu David gegen Goliath.

Er vertrete „normale Positionen“, zählte der Parteichef unter anderem „der Islamisierung die Stirn zu bieten“ und „die Grenzen zu sichern“ auf - das sei „normal und nicht extrem“. „Mit dem Herumlavieren und Herumeiern ist noch nie etwas Großes erreicht worden“, betonte Kickl.

Lob und Rückendeckung

Lob gab es für die niederösterreichische FPÖ, die sich als soziale Heimatpartei positioniere, sowie für Landbauer - „noch jung an Jahren, aber mit unglaublicher politischer Erfahrung“. Rückendeckung erhielt Landesrat Gottfried Waldhäusl, der in Zusammenhang mit der Asylunterkunft Drasenhofen wegen Amtsmissbrauchs angeklagt wurde. „Der Gottfried hat vollkommen recht gehabt mit seiner Unterbringungsvariante“, betonte der Bundeschef.

Waldhäusl nahm gleich zu Beginn seiner Rede auf die Anklage Bezug. Er müsse sich vor Gericht verantworten, „weil ich meiner Arbeit, meiner Verpflichtung als Landesrat nachgekommen bin“. Er habe sich in einer schwierigen Phase „schützend vor die niederösterreichische Bevölkerung gestellt“. Waldhäusl will weiterhin einen harten Kurs bei Asyl und Integration verfolgen. Erneut betonte er: „Ich werde künftig in Niederösterreich keinen einzigen straffälligen Asylwerber mehr dulden.“

Landbauer und er seien „zwei Personen, die sehr unterschiedlich sind, und das ist gut so“, sagte Waldhäusl. Weiters hielt er fest: „Udo und ich sind immer abgesprochen.“ Man marschiere getrennt - Landbauer im Landtagsklub und Waldhäusl in der Landesregierung - aber habe gemeinsame Ziele. Bei der nächsten Landtagswahl wolle man die Absolute der ÖVP brechen und die Nummer zwei werden.

Der einzige Kandidat

Landbauer, der erst vergangenen Samstag beim FPÖ-Parteitag in Wiener Neustadt zum stellvertretenden Bundesobmann gekürt wurde, ist der einzige Kandidat für den Posten des Landeschefs. Sein Vorgänger Walter Rosenkranz - am Samstag ebenfalls zu Gast - war beim bisher letzten ordentlichen Landesparteitag Ende Juni 2018 in Wiener Neustadt mit 68,22 Prozent Zustimmung bestätigt worden.

Gewählt werden auch die Stellvertreter Landbauers. Der Vorschlag des Vorstandes lautet auf Abg. Christian Hafenecker (Zentralraum), Abg. Edith Mühlberghuber (Mostviertel), Abg. Christian Lausch (Weinviertel), Landesrat Gottfried Waldhäusl (Waldviertel) sowie auf Generalsekretär Abg. Michael Schnedlitz (Industrieviertel), der neuer „Vize“ wird.

Landbauer war zunächst ab September 2018 geschäftsführend neben Rosenkranz als Chef der FPÖ Niederösterreich tätig. Mit dem Wechsel von Rosenkranz in die Volksanwaltschaft per 1. Juli 2019 wurde er alleiniger Landesobmann.

Landbauer, Spitzenkandidat der FPÖ bei der Landtagswahl im Jänner 2018, war im darauffolgenden September nach fast acht Monaten Pause von der Politik wegen der NS-Liederbuch-Affäre bei der Burschenschaft Germania zurückgekehrt. Beim im August 2018 eingestellten Ermittlungsverfahren wurde er nach Angaben der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt als Zeuge einvernommen.