Udo Landbauer: „Waldhäusl macht hervorragende Arbeit“

Frühere Gastro-Öffnung

Dass Gottfried Waldhäusl in der Landesregierung sitzt, hindert Landbauer nicht daran, deren Corona-Politik scharf zu kritisieren. Ihn stört vor allem, dass die ÖVP-Führung des Landes nicht gegen die Entscheidungen der Bundesregierung aufgetreten ist und „Vernunft eingefordert hat“. Ihm gehen die für Mitte Mai angekündigten Öffnungsschritte nicht weit genug.

Er fordert im Vorfeld der Landtagssitzung, dass die Gastronomie in NÖ schon am 1. Mai öffnen soll. Dass das von den Verordnungen her nicht möglich ist, will er nicht einsehen. Landbauer: „Wenn die Frau Landeshauptfrau das ohne die Unterstützung des Bundes nicht kann, dann muss ich sagen: einem Landeshauptmann Erwin Pröll wäre das vollkommen egal gewesen, der hätte sich entsprechend eingesetzt.“

Wegen der Ausreisetests, mit denen drei Bezirke und eine Stadt in Niederösterreich wegen der zu hohen Zahl an Neuinfektionen belegt worden sind, hat die FPÖ Beschwerde beim Verfassungsgerichtshof eingelegt. Landbauer sieht darin eine reine Showmaßnahme. „Die Grundrechte der Menschen sind für eine Showpolitik nicht geeignet“, sagt der FPÖ-Landesparteiobmann.