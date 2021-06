Die Atmosphäre ist nicht enthusiastisch, aber in Ordnung. Laut sagt das etwa Landesparteiobmann Georg Dornauer. Der Tiroler hat sich in der Vergangenheit mehrfach kritisch zum Kurs der Bundespartei geäußert. Im Gespräch mit dem KURIER glaubt er aber an eine Änderung der Stimmungslage: „Die Bundesparteiobfrau hat in den vergangenen eineinhalb Jahren mehr Rückhalt in der Partei und in der Bevölkerung gewonnen.“ Dornauer hat sich offenkundig geirrt – und nicht nur er. Denn in der Gewerkschaften, einzelnen Landesparteien und auch in der Löwelstraße geht man auch nach der Wahlschlappe nicht von einer konzertierten Aktion aus.