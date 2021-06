Vor SPÖ-Parteitag: Wer folgt Heinisch-Hosek an der Spitze der Bundesfrauenorganisation?

Ehe sich SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner in der Messe Wien am Samstag der Wiederwahl stellt – sie wurde 2018 mit 97,8 Prozent als erste Frau an die Spitze der Partei gewählt – müssen die Sozialdemokraten über eine andere Frau abstimmen: Gabriele Heinisch-Hosek, seit 2009 SPÖ-Frauenvorsitzende, tritt ab. Und die Wahl ihre Nachfolgerin hat das Potenzial zur Kampfabstimmung.