Bundespräsidenten-Wahl: Das französische Modell für die Hofburg

First Lady Doris Schmidauer ist um 20 Jahre jünger als er. Der Bundespräsident sei, so heißt es, zwar fit, aber Tatsache ist auch, dass er 78 ist und pofelt. Am Ende einer zweiten Amtszeit wäre er 85.

Auch wenn es nicht offiziell ist, intern ist die Entscheidung gereift, Van der Bellen befindet sich unverkennbar im Vorwahlkampf. Inoffizieller Start war der Auftritt auf dem Ukraine-Solidaritätskonzert am 23. März, wo ihn Tausende Jugendliche auf der Bühne umjubelten. Auch Bundesländertouren, wegen Corona zuletzt selten unternommen, stehen wieder auf dem Programm. Vor wenigen Tagen war Van der Bellen in Kärnten bei der Gedenkfeier für in der NS-Zeit deportierte Slowenen.