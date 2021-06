45 Prozent für Van der Bellens Wiederantritt bei Bundespräsidentenwahl

Einen Grund für die doch schwache Zustimmung für eine Wiederkandidatur ortet der Meinungsforscher in einer zu geringen Positionierung Van der Bellens in den jüngsten Debatten um die Grundwerte der Demokratie: 2019 habe sich der Präsident "in den Augen der Menschen fast täglich zu Wort gemeldet", so Haselmayer. "Speziell dieses Jahr bei massiven politischen Angriffen auf unsere Grundwerte der Demokratie, Justiz und Gesellschaft" sei er aber "sehr still" geblieben. "In den Augen vieler Menschen" wäre es aber die Aufgabe des Präsidenten gewesen, "sich hier klar und deutlich zu positionieren und die Grundwerte vehement zu verteidigen", so Haselmayer.