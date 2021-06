Wie Alexander Van der Bellen seine Zukunft sondiert

Es ist wieder Tuchfühlung angesagt. Nach der Pandemie-bedingten Pause geht Bundespräsident Alexander Van der Bellen dieser Tage wieder auf Besuchstour zu den Nachbarn – zu den bedeutenden Ländern Deutschland und Italien.

Offiziell geht es um die EU, um gemeinsame Außenpolitik, Klimaschutz und Tourismus. Inoffiziell sondiert der Bundespräsident freilich auch Delikateres: seine eigene Zukunft. In allen drei Ländern stehen kommendes Jahr Neuwahlen des Staatsoberhaupts an – in Deutschland und Italien in den Abgeordnetenkammern, in Österreich die Volkswahl. Wen von den Amtskollegen wird es weiterhin geben? Und wird Van der Bellen selbst noch einmal antreten?