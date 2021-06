Van der Bellen schenkt Papst eine Ziegenherde für Bedürftige in Burundi

Van der Bellen berichtet, dass der Vatikan die Vorgänge in allen EU-Ländern „sehr genau beobachtet, so auch in Österreich“. Der Versuch seitens der ÖVP, Druck auf die Bischofskonferenz auszuüben, sei aber kein Thema gewesen.



Als Geschenk wählten Van der Bellen und seine Frau einen Vorschlag aus der Caritas-Liste „sinnvolle Geschenke“ aus. Die Wahl fiel auf eine Ziegenherde bestehend aus 20 Stück für Bedürftige in Burundi. „Die Ziegen haben wir natürlich nicht mitgebracht“, sagt Van der Bellen. Aber deren Kauf und Weitergabe in Burundi werde organisiert.



Auch die Ministerinnen zeigten sich vom Papst beeindruckt. „Es war sehr wertschätzend. Er hat sich sehr positiv über die EU-Erweiterung auf dem Westbalkan geäußert“, sagt Edtstadler. „Er ist sehr unterstützend in der Klimapolitik“, berichtet Gewessler.

Staatbesuch bei Mattarella



Am Montag zu Mittag stand ein Staatsbesuch beim italienischen Präsidenten Sergio Mattarella auf dem Programm. Zweck der Rom-Reise ist vor allem die Wiederaufnahme der direkten Kontakte mit den Nachbarländern. Vergangene Woche war Van der Bellen in Berlin bei Frank-Walter Steinmeier. Nach der Rückkehr aus Italien wird er den tschechischen Präsidenten Milos Zeman in Wien empfangen.