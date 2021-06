Kickls Kür mit Schönheitsfehler

Der zweite, der Kickls Triumph nicht live miterleben wollte, war Oberösterreichs Vizelandeshauptmann Manfred Haimbuchner. Auch ihn riefen offiziell wichtige Termine zurück nach Linz. Auf dem Weg zum Auto gab er sich wortkarg. Nur so viel sagte er zu seinen Dissonanzen mit Kickl und seiner Linie: „Kritik darf man üben, aber am Ende muss man Zusammenhalten.“

Haimbuchner hatte sich zumindest, was den Parteitag betrifft, durchgesetzt. Der oberösterreichische Landeschef wünschte sich einen raschen Termin für die Wahl Kickls, damit er ohne Störfeuer in Oberösterreich den Landtagswahlkampf führen kann. Am 19. Juni in Tulln oder Wiener Neustadt soll die Kickl-Show über die Bühne gehen.

Detto verabschiedete sich Vorarlbergs Landesparteichef Christof Bitschi vor dem Sitzungsende in Richtung Ländle. Beide stimmten nicht für Kickl, aber auch nicht gegen ihn.

Ein anderer Kickl-Skeptiker – FPÖ-Steiermark-Chef Mario Kunasek – hielt bis zur Kür durch. Wortkarg gab er sich nach der Sitzung. Auf die Frage, ob Kickl sein Wunschkandidat sei, sagte er „Auf Wiedersehen“. Zufriedenheit hört sich anders an.