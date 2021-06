Kickl: Der ewige Zweite will heute FPÖ-Chef werden

Zwei Termin-Varianten stehen im Raum. Klar ist, dass Manfred Haimbuchner, der kurz vor dem Auftakt des Wahlkampfes für den oberösterreichischen Landtag steht, keinen Parteitag kurz vor dem Wahltag am 26. September will.

Einen Hüftschuss – also einen Termin Ende Juni – will er aber auch nicht. „Ich denke, für eine Entscheidung dieser Tragweite sollte man sich entsprechend Zeit nehmen“, sagte Haimbuchner in den Oberösterreichischen Nachrichten.

In logischer Konsequenz müsste der Parteitag dann nach der Landtagswahl am 26. September stattfinden. Setzt sich Haimbuchner mit diesem Plan durch – dann wird muss Kickl zittern.

Denn dann könnte in den kommenden Monaten ein Gegenkandidat im Anti-Kickl-Lager gefunden werden, der jetzt noch nicht in Sicht ist. Möglicherweise steigt Haimbuchner, gestärkt durch einen Wahlerfolg in Oberösterreich („Wir liegen in den Umfragen sogar bei 25 Prozent“, so ein Haimbuchner-Vertrauter), selbst in den Ring gegen Kickl. Zum jetzigen Zeitpunkt kann das Haimbuchner wegen des Wahlkampfs absolut nicht.