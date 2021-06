Die Stunde des Herbert Kickl: Taugt der Provokateur als Frontmann?

Tatsächlich – Kickl ist anders als Ex-Parteichefs wie Hofer oder Strache: ein Philosoph, der aus dem Stegreif Kant und Hegel zitieren kann, der keiner Burschenschaft angehört, dafür in seiner freien Zeit Seilschaften am Berg sucht. Der in seinem Büro ein Feldbett stehen hat, sollten die Nächte im Büro länger werden. Der sein Privatleben – bis auf den Status verheiratet, ein Sohn – auch privat hält. Bisher habe Kickl nie nach vorne gedrängt, sich nie um Funktionen angestellt, sagt Bachmayer. Und er sei nicht eitel. Ob er gemocht wird oder nicht, sei ihm egal.

Dass er vor allem unter linken Wählergruppen als das "evil Mastermind" der Blauen gilt, hänge stark mit dem von ihm kreierten Slogan „Daham statt Islam“ zusammen, sagt der Meinungsforscher. "Das hat innerhalb der Zielgruppe funktioniert und ist hängen geblieben, obwohl es politisch, moralisch und ethisch ein extrem grenzwertiger Spruch ist."

Vor allem Kickls angriffige Rhetorik ist es, die dafür sorgt, dass Karikaturisten ihn immer wieder als "Gehörnten" darstellen. "Der Herbert" wisse immer, was er sagt und damit bewirkt, sei "immer für einen Aufreger gut", und immer "hart in der Sache", sagen langjährige Weggefährten. Bei vielen Wählern kommt das an: "Für die Testosteron-Haudegen schmecken brüskierende Äußerungen, wenn die etablierte Elite ihr Fett abbekommt", sagt Kommunikations- und Verhaltens-Profilerin Tatjana Lackner.