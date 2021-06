Hofer schmeißt hin und hinterlässt ein Vakuum in der FPÖ

Wie geht’s nach dem ersten Schockmoment nun weiter?

In einer Art Notgeburt musste innerhalb kürzester Zeit ein Interimsnachfolger gefunden werden.

Interimschef wird laut KURIER-Informationen offenbar Harald Stefan. Laut FPÖ-Statuten übernimmt nämlich in so einem Fall der an Dienstjahren Älteste die Parteiführung.

Stefan ist seit 13 Jahren Nationalratsabgeordneter und Obmann der FPÖ Simmering. Bis zum nächsten Parteitag leitet voraussichtlich er die Geschicke der Partei. Allerdings werden in der Partei bereits Stimmen laut, dass Kickl übernehmen soll. Man könnte auch sagen: Der Krieg um die Nachfolge hat begonnen.