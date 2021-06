Waldhäusl: "Für FPÖ wird es durch Hofer-Rücktritt nicht leichter"

Was heißt das jetzt im Hinblick auf die Frage, wer der nächste Bundesparteiobmann wird?

Ich habe bis zuletzt auf den Hausverstand vertraut, dass sich Norbert Hofer und Herbert Kickl gemeinsam über die Zukunft der FPÖ Gedanken gemacht hätten. Und sie sich geeinigt hätten. Dann hätten wir die notwendige Zeit gehabt, die es jetzt eben nicht mehr gibt. Durch den Rücktritt ist die Partei nun unter Zugzwang.

Wer soll nun die FPÖ als Obmann führen?

Ich nehme einmal an, dass jetzt Herbert Kickl oder ein anderer Stellvertreter die geschäftsführende Obmannschaft übernehmen wird. Das wird in den nächsten Tagen in den Gremien entschieden. Da muss man sich auch so aufstellen, dass die FPÖ künftig wieder jene Stärke erreichen kann, die wir hatten. Diese personelle Aufstellung wird in den Gremien entschieden und das ist gut so. Aber mir wäre lieber gewesen, wir hätten dafür noch mehr Zeit gehabt.