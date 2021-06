Wiens FPÖ-Chef könnte gegen Kickl in den Ring steigen

Das ist mehr als nur Taktik: Viele seiner Wiener Parteikollegen sehen in Nepp tatsächlich einen geeigneten Kandidaten für die Parteispitze. Schließlich sei es ihm gelungen, die Landesgruppe nach dem Ibiza- und Spesenskandal zu stabilisieren, heißt es. Zudem werden ihm gute Beziehungen zu den anderen Landesparteien nachgesagt. Nepp selbst gab sich am Dienstag bedeckt. Er dankte Hofer für seinen „großartigen Einsatz“.

Zu den mächtigsten Unterstützern Hofers zählte auch Manfred Haimbuchner, FPÖ-Chef und stv. Landeshauptmann in Oberösterreich. Er forderte zuletzt in Interviews immer wieder Loyalität gegenüber Hofer ein und legte sich mit Kickl an. Für Haimbuchner kommt der Rücktritt besonders ungelegen. Am 26. September ist Landtagswahl in Oberösterreich. Der interne Wirbel hilft nicht dabei, blaue Wähler zu mobilisieren. Haimbuchner fand lobende Worte: Hofer habe die FPÖ „dorthin gestellt, wo sie hingehört – rechts der Mitte, mit einer bürgerlichen Ausrichtung und sowohl regierungs- als auch koalitionsfähig“.