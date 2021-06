Rechtspopulisten am Plafond

Den Teufel an die Wand zu malen ist so falsch, wie die Rechte zu unterschätzen. Mit oder ohne nun vom Europa-Zerstörer Viktor Orbán angestrebtem Bündnis aus Fidesz, italienischer Lega, polnischer PiS, AfD und FPÖ. Sie kommt weichgespült daher wie die extreme Rechte unter der „entteufelten“ Marine Le Pen, die verteufelt gute Chance auf die französische Präsidentschaft hat; oder traditionell wie der dominierende Vlaams Belang im belgischen Flandern; und wenn die einen Rechtspopulisten abbauen wie Salvinis Lega in Italien, holen die Fratelli d’Italia auf.

Die Rechtspopulisten schüren Ängste. Sie sammeln oft dort Stimmen, wo die Linke versagt (Linke, Grüne, SPD kamen im ehemaligen Arbeiter- und Bauernstaat auf nur noch 25 Prozent). Oder wo sie sich mit Orchideenthemen beschäftigt – Identitäts- und Gender-Debatten, hört auf Frau Wagenknecht, gewinnen keinen Blumentopf.

Nicht alles, was Rechtspopulisten als Thema aufspießen, ist falsch. Mit den Themen verantwortungsvoll umgehen, nicht krakeelend und verhetzend, das wäre Aufgabe seriöser Politik. Stattdessen werden bürgerliche Parteien, die das tun (Österreich, Niederlande), medial genau von denen gescholten, die den nächsten rechtspopulistischen Sieg an die Wand malen. Wie man den Rechtspopulisten Wind aus den Segeln nehmen kann, zeigen die dänischen Sozialdemokraten mit einem linken Kurs in der Sozial- und einem rigiden in der Asylpolitik. Der Plafond für die Extremrechten ist kein Naturgesetz – er lässt sich nur dort einziehen, wo die anderen nicht an den Wählern vorbei agieren.